بیتسمین اجلاس نماز به بهترین وجه ممکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این اجلاس نقش آن در توسعه فرهنگ اقامه نماز در جامه مهم دانست .

وی به استقبال گسترده مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: استقبال گسترده مردم این استان نشان از بصیرت بالا و ولایتمداری ایمانی آنان است .

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه و با بیان اینکه شرایط کنونی جهان به سود نظام اسلامی ایران است، گفت: نهضتهای بیداری در اقصی نقاط جهان، سکوت دیکتاتورها و سرسپردگان آنان، آغاز جنبش وال استریت، مبارزه مردم با نظام سرمایه داری آمریکا کاری بزرگ برای پایان دادن به جنایات آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه مسئولان باید در تمامی عرصه ها فضا را برای حضور مردم فراهم سازند، گفت: مسئولان باید بدانند که مردم اساس انقلاب هستند و حضور آنان در صحنه ها ضامن بقای انقلاب محسوب می شود .

وی افزود: مسئولان باید درک کنند که اگر بخواهند از انقلاب و اسلامیت انقلاب کج روی کنند مردم آنان را حذف خواهند کرد .

آیت الله صفایی بوشهری همچنین با گرامیداشت روز استاندارد، روز جهانی نابینایان و عصای سفید و روز تربیت بدنی و ورزش گفت: بالابردن کیفیت تولید موجب پیشرفت و توسعه کشور در همه ابعاد می شود .

وی همچنین بر توجه ویژه به اشتغال رفاه و خدمات شهری نابینایان و توجه جوانان به ورزش و تربیت بدنی تأکید کرد .

راهپیمایی نابینایان بوشهری

همچنین در پایان نماز جمعه به مناسبت روز جهانی عصای سفید، نابینایان استان از میدان قدس تا جایگاه نماز جمعه بوشهر راهپیمایی کردند .