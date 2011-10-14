برگزاری کنسرتهای موسیقی عزم جوانان را تقویت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی عبداللهی در آیین عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان بجنورد، اظهار داشت: مدیران فرهنگی خراسان شمالی سعی کنند مسیری را در مقابل جوانان قرار دهند که نور فطرتشان خاموش نشود.

وی گفت: استعداد و عزم جوانان با برگزاری کنسرت موسیقی شکوفا نمی شود و مدیران باید با برگزاری برنامه های در مسیر انسانی عزم جوانان را تقویت کنند.

خطیب جمعه بجنورد در ادامه سخنان خود به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه هم نقطه آغاز جنگ تحمیلی بود و هم نقطه پایان جنگ و مردم ولایتمدار این استان در هشت سال دفاع مقدس بیش از 30 هزار شهید و جانباز تقدیم انقلاب کردند.

وی زمان سفر رهبری به این استان را بهترین زمان سفر عنوان کرد و افزود: انتخاب استان کرمانشاه در مقطع زمانی کنونی توسط رهبری نشان دهنده اقتدار و ضریب امنیتی بالای این استان است.

حجت الاسلام عبداللهی با تبین بیانات مقام معظم رهبری در سفر به این استان برای نمازگزاران بجنوردی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم این استان مواضع و سیاست های داخلی و خارجی نظام را به درستی تبین کردند.

خطیب جمعه بجنورد در ادامه به برگزاری انتخابت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: انتخابات دستاورد بزرگی برای نظام است و به این دلیل دشمن تلاش می کند انتخابات برگزار نشود.

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه سه ویژگی بارز برگزاری انتخابات را حضور گسترده مردم، قانون گرایی مدیران و مردم عنوان کرد و گفت: مردم فردی را انتخاب کنند که دلسوز نظام، مومن و علاقمند به مردم باشد و با کانون های قدرت و ثروت بیگانه باشد.