ورود بخش خصوصی راه حل رفع مشکل بیکاری لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به میزان پرداختی بودجه سال 90 دستگاههای اجرایی اظهار داشت: 39 درصد از اعتبارات جاری بودجه سال 90 دستگاههای اجرایی تاکنون پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به میزان پرداختی اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی در سال 90 نیز بیان داشت: 107 میلیارد تومان از اعتبارات ملی استانی شده در این بخش نیز میان دستگاههای اجرایی استان توزیع شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین در بخش اعتبارات عمرانی استانی نیز بیش از 50 میلیارد تومان در میان دستگاههای اجرایی استان توزیع شده است.

چگنی یادآور شد: تاکنون بیش از 45 درصد از اعتبارات استانی در بخش عمرانی لرستان در سالجاری تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه در سالجاری بیش از 500 موافقتنامه عمرانی در لرستان منعقد شده است گفت: این موافقتنامه ها شامل بیش از دو هزار پروژه عمرانی در لرستان می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری 530 میلیارد تومانی در پتروشیمی خرم آباد عنوان کرد: در صورت بهره برداری از این پروژه بزرگ گام مهمی در راستای ایجاد اشتغال در استان برداشته خواهد شد.

چگنی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر در پروژه فولاد ازنا نیز بیش از 406 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است افزود: در این پروژه نیز بیش از یک هزار و 160 شغل ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه سیمان پلدختر نیز یادآور شد: برای این پروژه نیز بیش از 192 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در صورت بهره برداری از آن بیش از 370 شغل در این شهرستان ایجاد می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بیکاری در لرستان عنوان کرد: تنها راه حل ریشه ای کاهش نرخ بیکاری در استان لرستان جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.

چگنی ادامه داد: با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید عرصه اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های مدیریت ارشد لرستان ایجاد زیرساختهای مناسب در این استان است بیان داشت: ایجاد زیرساختهای مناسب مانند راه آهن، فرودگاه، جاده، و ... از جمله نیازهای اساسی استان در رابطه با رفع معضل بیکاری در لرستان است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان بیان داشت: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، حمایت از صنایع فعلی و در معرض ورشکستگی لرستان از دیگر سیاست های در دستور کار مدیریت ارشد لرستان برای رفع مشکل بیکاری است.