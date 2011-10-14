جشنواره آسمان هشتم قلمرو فرهنگی هرمزگان را فراگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده صبح جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی، هنری ورزشی آسمان هشتم با بیان اینکه این جشنواره یکی از گسترده ترین جشنواره های فرهنگی هنری در کشور محسوب می شود، بیان داشت: روستای کردر به علت محبت عمیق مردم آن به امام رضا (ع) امروز جایگاه خود را در جشنواره رضوی پیدا کرده و مهمترین شاخصه آن نیز مردمی بودن این جشنواره است.

وی با اشاره به دلایل موفقیت جشنواره آسمان هشتم، عنوان کرد: عواملی همچون شناخت زادبوم و وجود نیروهای انسانی پرانگیزه و داوطلب کار از جمله دلایل موفقیت این جشنواره است اما بیشترین نقش را در برگزاری موفق جشنواره خود مردم روستای کردر داشته اند. همچنین نباید از نقش اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و معرفی این جشنواره غافل شد.

معاون مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آمادگی وزارت ارشاد برای برگزاری جشنواره های مردمی اشاره کرد و افزود: ما اگر نتوانیم با همکاری مردم جشنواره ها را برگزار کنیم دچار زیان خواهیم شد و بهترین روش برگزاری جشنواره ها، سپردن برگزاری جشنواره ها به خود مردم و نظارت و حمایت مسئولان از جشنواره ها است.

امیرزاده ادامه داد: در وزارت ارشاد باور سپردن جشنواره ها به مردم به وجود آمده و عزمی جدی برای واگذاری فعالیتهای فرهنگی هنری به مردم در تمامی حوزه های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است.

وی با اشاره به رویکرد مسجد محور دولتهای نهم و دهم، تصریح کرد: رویکرد فعالیتهای دینی و قرآنی با محوریت مسجد همچنان در دولت وجود دارد و دولت هم به دنبال مردمی کردن این فعالیتهاست و فعالیتهای مسجد محور به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته است.

معاون مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد به پیشرفت چشمگیر جشنواره آسمان هشتم اشاره کرد و اظهار داشت: در دوره نخست این جشنواره تنها با شرکت 300 اثر برگزار شد اما در حال حاضر بیش از سه هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و جشنواره آسمان هشتم پس از فراگیری در سراسر شهرستان میناب امروز قلمرو فرهنگی سراسر استان هرمزگان را دربرگرفته و به سمت ملی شدن پیش می رود.