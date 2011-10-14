عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری بروجرد آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترابی گودرزی در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از پروژه های ورزشی بروجرد اظهار داشت:ورزشگاه 15 هزار نفری بروجرد با 6 هکتار مساحت زمین در مرحله خاکشناسی قرار دارد که در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برای ساخت اولیه این ورزشگاه مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین سالن بین المللی بوکس زنده یاد "درویش نورایی" با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع و با 90 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های ورزشی شهرستان است.

ترابی گودرزی تصریح کرد: برای ساخت این سالن مبلغ یک میلیارد تومان هزینه پرداخت شده است و در بهمن ماه سالجاری امید است که به بهره برداری برسد.