  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

ترابی گودرزی:

عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری بروجرد آغاز می شود

عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری بروجرد آغاز می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان بروجرد گفت: به زودی عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری این شهرستان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترابی گودرزی در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از پروژه های ورزشی بروجرد اظهار داشت:ورزشگاه 15 هزار نفری بروجرد با 6 هکتار مساحت زمین در مرحله خاکشناسی قرار دارد که در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برای ساخت اولیه این ورزشگاه مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین سالن بین المللی بوکس زنده یاد "درویش نورایی" با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع و با 90 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های ورزشی شهرستان است.

ترابی گودرزی تصریح کرد: برای ساخت این سالن مبلغ یک میلیارد تومان هزینه پرداخت شده است و در بهمن ماه سالجاری امید است که به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1432709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها