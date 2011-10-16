آینده شناگران جوان امیدوارکننده است/ علیرضایی می تواند بازگردد

خشایار حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناگران جوان ما در رقابت‌های رده سنی عملکرد بسیار خوبی داشتند و اگرچه مدالی کسب نکردیم اما در چند ماده توانستیم پس از سال‌ها رکوردشکنی کنیم. ما در 50 متر پروانه بهبود رکورد داشتیم که آخرین بار دو سال قبل این اتفاق افتاده بود. در 200 متر کرال پشت هم آخرین بار در سال 86 رکوردشکنی داشتیم. این در حالی است که در 200 متر مختلط هم پس از پنج سال بهبود رکورد داشتیم.

سرمربی تیم ملی شنا افزود: من از عملکرد شناگران در این دوره از رقابت‌ها رضایت دارم و آینده روشنی را برای آنها متصورم. به نظر من آنها نسبت به رکوردهایی که داشتند، خوب عمل کردند و چه بسا اگر عواملی چون استرس و کم تجربگی بر کار آنها سایه نمی انداخت، بهتر از اینها هم شنا می کردند.

حضرتی در ادامه در خصوص شناگران قدیمی تیم ملی گفت: درهای تیم ملی به روی همه شناگران باز است و هر کسی که در تمرینات شرکت کند و عملکرد خوبی داشته باشد به تیم ملی دعوت می شود. من قصد جوانگرایی در تیم ملی را ندارم و شایسته‌ترین‌ها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی در ارتباط با وضعیت محمد علیرضایی که پس از پایان بازی‌های آسیایی از تیم ملی خداحافظی کرده بود، گفت: علیرضایی پس از بازی‌های آسیایی گوانگجو از تیم ملی خداحافظی کرد اما در رقابت‌های قهرمانی جهان که مردادماه در چین برگزار شد، حضور پیدا کرد. به هر حال همه شناگران منوط به اینکه در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کرده و به رکوردهای تعیین شده دست پیدا کنند قادر به حضور در اردو خواهند بود.

حضرتی در پایان گفت: ما امسال در خصوص اردوها تمرکززدایی کردیم و شناگران می توانند در شهرهای محل سکونت خود به تمرین بپردازند. این امر باعث می شود در کنار خانواده‌های خود حضور داشته باشند و نیز چنانچه به تحصیل می پردازند، لطمه‌ای از این بابت به درس آنها وارد نشود. با این حال در تهران هم امکانات خوابگاه و تمرین وجود دارد و اگر کسی فکر می کند بهتر است در اینجا حضور پیدا کند، هیچ مانعی وجود ندارد.