صنایع دستی چینی؛ سوغات سفر شهرهای ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای مسئولان سازمان میراث فرهنگی مبنی بر برخورد با عوامل فروش صنایع دستی چینی به تازگی فروشگاه صنایع دستی چینی در جاده توریستی چالوس ایجاد شده است.

صنایع دستی چینی درحالی در مهمترین جاده توریستی کشور در قالب یک فروشگاه مجهز و شیک به فروش می رسد که شهرهای شمالی و شهرستان چالوس به تنهایی بیشترین تنوع صنایع دستی کشور را از جمله انواع رودوزی ها، ظروف نی بافت و ... دارد.

مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان از افتتاح این فروشگاه در جاده چالوس ــ عباس آباد خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با وجود اعلام مسئولان مبنی بر حمایت از صنایع دستی ایرانی، به تازگی چنین فروشگاهی افتتاح شده که حجم زیادی از اجناس آن صنایع دستی چوبی است.

غلامعلی فیض‌اللهی ادامه داد: به طور حتم، چین برای فروش صنایع دستی خود در ایران حمایت می شود اما چنین حمایت گسترده ای از هنرمندان ایرانی در داخل کشور انجام نمی شود! با این حال حتی اگر هنرمندان ایرانی به چین هم بروند نه از سوی مسئولان آن کشور حمایت می شوند و نه از سوی مسئولان ایرانی! درحالی که صنایع دستی ایران باید صادر شود و در کشورهای دیگر به نمایش در آید.

در این باره منوچهر عبدلی مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: می دانستیم که چنین فروشگاهی تاسیس شده است اما نمی توانیم فراتر از قانون عمل کنیم چون نمی توان جلوی کسب مردم را گرفت.

وی با بیان اینکه ساختار توزیع در کشور برای صنایع دستی وجود ندارد تصریح کرد: این مشکلات باعث می شود تا به جای صنایع دستی ایرانی در بهترین نقاط کشور صنایع دستی چینی فروخته می شود.

فروش صنایع دستی چینی در ایران منعی ندارد!

وی ادامه داد: اگر این اجناس قاچاق شده است به سازمان مربوطه باید ارجاع داده شود اما اگر مجوز هم داشته و شروع به کار کرده است باید گفت که نمی بایست چنین حمایتی از صنایع دستی چینی می شد و یا حداقل در کنار اجناس چینی، صنایع دستی شهرهای دیگر در این جاده که گردشگران زیادی دارد به فروش می رسید.

عبدلی گفت: برای فروش پفک نمکی در ایران سیستم توزیع وجود دارد اما برای صنایع دستی ایرانی چنین سیستمی نیست.



اما از نظر مسئولان بخش خصوصی صنایع دستی مشکل فقط در ایجاد چند فروشگاه صنایع دستی در کشور نیست. چون این صنایع در مهمترین مجتمع های تجاری جزیره کیش نیز به فروش می رسد و کسی به این موضوع توجهی ندارد. حتی ایران نمی تواند بازارهای داخل کشور را از صنایع دستی ایرانی پر کند چه برسد به اینکه به بازارهای چین صنایع دستی بفرستد.

در این باره مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: چینی ها فروشگاهها و مجتمع های بزرگی را برای فروش اجناس خود در ایران دارد که در کنار آن حجم زیادی از صنایع دستی خود را هم به فروش می رسانند اما ایران برای فروش صنایع دستی خود در این کشور هیچ برنامه ا‌‌‌ی ندارد.

با این حال سازمان توسعه تجارت، هیأت تجاری صنایع‌دستی ایران خود را متشکل از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال صنایع‌دستی راهی کشور چین کرده است.

در تعامل معاونت صنایع‌دستی کشور و سازمان توسعه تجارت قرار شده است که از هر کدام از 16 گروه رشته صنایع‌دستی که بازار مناسبی در چین دارد، تولیدکننده و یا صادرکننده‌ای به این کشور سفر کند.

بی اعتمادی به وعده ها و طرحهای بی سرانجام!

محمد مجردی، هنرمند فرش باف در کاشان از وعده های بی سرانجام متولیان دولتی انتقاد کرد و به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که نتیجه ملموس سفر این هیئت تجاری به چین را مشاهده نکنیم هیچ وقت به این وعده ها دل خوش نمی کنیم.

وی گفت: چگونه است که متولیان دولتی که نمی توانند صنایع دستی چینی را از بازارهای داخلی حذف کنند اکنون می خواهند بازار چین را از صنایع دستی ایرانی پر کنند؟

مجردی از نحوه اجرای طرح ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی در اماکن تاریخی انتقاد کرد و گفت: این طرح اجرا شد اما فروشندگان صنایع دستی چینی پشت درها بساطشان را پهن می کنند.

غلامعلی فیض‌اللهی مدیرعامل اتحادیه هتلداران اصفهان در تایید این خبر تصریح کرد: چندی پیش سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد در اماکن تاریخی، صنایع دستی چینی بفروشد به همین منظور با بسیاری از این فروشندگان به خصوص در میدان نقش جهان اصفهان برخورد شد اما اکنون مشاهده می شود که این اجناس در خیابانهای ورودی منتهی به مهمترین میدان تاریخی اصفهان فروخته می شود چون این قانون فقط در اماکن تاریخی قابل اجرا بود.

مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه اجازه نداریم با عوامل فروشنده این اجناس برخورد کنیم چون این قانون فقط محدود به اماکن تاریخی است گفت: لازم است برخورد با فروشندگان صنایع دستی چینی در همه جای کشور آن هم به صورت قاطعانه اعمال شود نه فقط در اماکن تاریخی. هر چند که فروش صنایع دستی چینی در اماکن و فروشگاههای بزرگ به یک امر عادی تبدیل شده است.

به نظر می رسد تا زمانی که برخورد قاطعانه ای برای فروش صنایع دستی چینی در بازارهای ایران انجام نشود باز هم شاهد فروش صنایع دستی چینی با قیمت ارزان و البته بی کیفیت در بازارهای سنتی تهران، وکیل شیراز و میدان نقش جهان اصفهان خواهیم بود و گردشگران از شهرهای ماسوله، ابیانه، کاشان و یزد این محصولات را به سوغات می برند!