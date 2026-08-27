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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

یک فروشگاه به دلیل تخلف در فضای مجازی در دزفول پلمب شد

یک فروشگاه به دلیل تخلف در فضای مجازی در دزفول پلمب شد

دزفول - فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری مدیر و پلمب یک واحد فروشگاه البسه مردانه به دلیل تخلف در فضای مجازی و حقیقی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی تولید محتوای غیرمتعارف در قالب مدلینگ لباس با حضور بانوان با پوشش نامناسب در فضای مجازی و حقیقی و نارضایتی شهروندان از این موضوع، شناسایی مدیر صفحه مذکور به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی و با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل فروشگاه مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مدیر فروشگاه دستگیر و واحد مذکور پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6929643

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