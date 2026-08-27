به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در جمع خبرنگاران ضمن رد هرگونه شایعه مبنی بر احتمال برگزاری کلاس‌های روزدرمیان یا حرکت به سمت آموزش مجازی (به دلیل بحران انرژی یا سوخت)، اظهار کرد: آموزش حضوری اولویت اصلی دولت و دانشگاه‌هاست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تجربه موفق کلاس‌های حضوری در مقطع تحصیلات تکمیلی در ترم گذشته، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها از ابتدای مهرماه فعالیت خود را به‌صورت کاملاً حضوری آغاز خواهند کرد.

وی افزود: هرچند مدل مجازی در شرایط اضطراری قابل استفاده است، اما به دلیل عدم رضایت‌بخشی کافی، در شرایط عادی جایگزین کلاس‌های حضوری نخواهد شد.

سیمایی همچنین از پتانسیل دانشگاه هوشمند سخن گفت و افزود: با تجهیز کامل دانشگاه‌ها به فناوری‌های نوین، می‌توان ترکیبی موفق از آموزش حضوری و غیرحضوری ایجاد کرد؛ موضوعی که در حال حاضر به دلیل نیاز به تجهیز بیشتر، اولویت با مدل حضوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: روند تحول دانشگاه‌ها از مدل‌های آموزش‌محور و پژوهش‌محور به سمت دانشگاه نسل چهارم مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تعریف دانشگاه نسل چهارم به عنوان نهادی مسئولیت‌محور که در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی می‌کند، از پیشرفت پارک‌های علم و فناوری کشور خبر داد.

سیمایی در پایان ضمن اشاره به جایگاه علمی دانشگاه‌های کشور، دانشگاه فردوسی مشهد را نمونه‌ای موفق از دانشگاه‌های وارد شده به مسیر نسل چهارم دانست.