رحیمیان: رقابت در خرید دام برای مهار قیمت گوشت قرمز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان ظهر پنجشنبه در ششمین نشست کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان در سال ۱۴۰۵، با تشریح مباحث مطرحشده در این جلسه اظهار کرد: برای تصمیمگیری درباره قیمت گوشت قرمز، نمیتوان تنها به رقم نهایی عرضه توجه کرد و لازم است مسیر شکلگیری قیمت از مرحله تولید دام تا رسیدن محصول به دست مصرفکننده بررسی شود.
رحیمیان افزود: بخشی از افزایش هزینهها ممکن است به شرایط تولید بازگردد و از این رو باید هزینههای واقعی تولید از عواملی که خارج از این چارچوب موجب افزایش قیمت میشوند، تفکیک شود.
وی ادامه داد: در این بررسیها موضوعاتی همچون افزایش هزینه نهادههای دامی از جمله سبوس، بالا رفتن هزینه نیروی کار و خدمات و سایر مخارج مرتبط با نگهداری و تولید دام مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: شرایط روانی حاکم بر بازار نیز میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و قیمتها اثرگذار باشد و در کنار آن، مسائلی مانند خروج غیرقانونی دام از استان و تغییر رفتار چوبداران در خرید دام کردستان نیز نیازمند بررسی است.
ظرفیت دامداری کردستان باید به نفع بازار استفاده شود
رحیمیان با تأکید بر ظرفیت استان در حوزه دامپروری گفت: وجود تولیدکنندگان و دامداران متعدد در کردستان، این امکان را فراهم میکند که بازار خرید دام از حالت وابستگی به تعداد محدودی از خریداران خارج شود.
وی بیان کرد: زمانی که دامدار امکان انتخاب میان خریداران مختلف را داشته باشد، شرایط برای شکلگیری رقابت بیشتر فراهم میشود و این موضوع میتواند در شفافیت معاملات و مدیریت قیمتها مؤثر باشد.
وی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار در مراحل مختلف خرید و عرضه دام تأکید کرد و گفت: سازوکار بازار باید به گونهای باشد که تولیدکننده بتواند محصول خود را در شرایط رقابتی عرضه کند و از سوی دیگر، مصرفکننده نیز از نتایج این رقابت منتفع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ضرورت حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده اظهار کرد: بررسی عوامل افزایش قیمت به معنای تأیید همه افزایشها نیست و هر مؤلفه باید متناسب با سهم واقعی خود در قیمت نهایی ارزیابی شود.
رحیمیان افزود: اگر هزینههای تولید افزایش یافته باشد، باید راهکارهایی برای کاهش این هزینهها و حمایت از دامدار دنبال شود؛ چراکه فشار صرف بر مصرفکننده راهکار مناسبی برای مدیریت بازار نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش قیمتهایی که منشأ مشخص و منطقی ندارند یا در نتیجه واسطهگری و سودجویی شکل میگیرند، باید شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.
رصد مستمر بازار گوشت قرمز
رحیمیان از ادامه پایش بازار گوشت قرمز در استان خبر داد و گفت: روند قیمتها و نحوه عرضه این کالای اساسی به صورت مستمر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید ضمن شناسایی گلوگاههای موجود در زنجیره تأمین، زمینه فعالیت سالم و رقابتی فعالان این حوزه را فراهم کنند و در مقابل، اجازه ندهند اقدامات غیرقانونی موجب برهم خوردن تعادل بازار شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، موضوع در چارچوب قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و با افرادی که از شرایط بازار برای افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت قرمز سوءاستفاده کنند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست کمیته عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده است و بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت گوشت قرمز تا رسیدن به تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ادامه خواهد داشت.
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