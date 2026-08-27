مهدی خسروی بنجار در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد شایعات فضای مجازی درباره وضعیت فرودگاه زابل، این اخبار را کذب دانست و اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از فرودگاههای کشور به دلیل محدودیت ناوگان هوایی و مشکلات سامانههای ناوبری با کاهش یا توقف پروازها مواجهاند، هر ۶ فرودگاه استان فعال هستند.
مدیرکل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان درباره برقراری پرواز در مسیر زابل گفت: وظیفه اصلی اداره کل فرودگاهها تأمین و آمادهسازی زیرساختهاست و برقراری پرواز بر عهده شرکتهای هواپیمایی است؛ با این حال، به دلیل اهمیت موضوع برای مردم، پیگیریهای لازم را انجام میدهیم.
وی با اشاره به استقبال پایین از آخرین پروازهای زابل افزود: در مسیر تهران-زابل تنها ۱۲ مسافر، زابل-مشهد ۳ مسافر و مشهد-زابل ۸ مسافر جابهجا شدند که با توجه به ظرفیت هواپیما، از نظر اقتصادی برای شرکتهای هواپیمایی توجیهپذیر نیست.
خسروی بنجار همچنین گفت: برای برقراری پرواز در زابل، تجهیزات هندلینگ زمینی باید از زاهدان اعزام شود که ارزش این تجهیزات بین ۴۰ تا ۸۰ میلیارد تومان است؛ با وجود این هزینهها، تأمین این خدمات برای رفاه مردم استان انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: فعالیتهای اداره کل فرودگاههای استان بر اساس مقررات و با هدف توسعه زیرساختهای هوانوردی انجام میشود و حجم پروژهها و اعتبارات عمرانی طی سالهای اخیر نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
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