برگزاری مجمع اتحادیه مؤسسات قرآنی/ آموزش یک میلیون حافظ قرآن

محمد انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور بررسی روند شکل گیری مجمع آینده اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور را در پیش گرفته که به عنوان مهمترین فعالیت اخیر اتحادیه در هیئت مدیره اتحادیه تصویب شده است.

وی افزود: این مجمع سومین مجمع اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور است که با هدف انتخاب اعضای هئیت مدیره برگزار می شود. مجمع اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور طی روزهای اول تا چهارم آذر ماه در مشهد برگزار می شود.

انجم شعاع گفت: در آخرین جلسه هیئت مدیره که اکنون روزهای پایانی خود را می گذراند، مصوبات اتحادیه و فراخوان از میان 1700 مدیر مؤسسه قرآنی جهت عضویت در هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی یادآور شد: در روزهای نخست آذر ماه علاوه بر برگزاری سومین مجمع اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور مجمع فوق العاده این اتحادیه نیز برگزار می شود که احتمالا بخشهایی از اساسنامه اتحادیه کشوری به تصویب خواهد رسید.

وی گفت: از مصوبات اخیر اتحادیه آموزش یک میلیون نفر حافظ در جزءهای مختلف قرآن در برنامه 5 ساله اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور بوده است.

انجم شعاع همچنین اظهار داشت: مجمع اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور به صورت سالانه برگزار می شود، اما هیئت مدیره اتحادیه به صورت دوساله و بازرسان اتحادیه برای یکسال انتخاب می شوند، اما انتخاب مدیران بستگی به تصمیمات هیئت مدیره دارد.