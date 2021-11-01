به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست مشترک اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری و اتحادیه‌های استانی مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت که هفته گذشته در سالن جلسات سازمان دارالقرآن برگزار شد، بیانیه ای با امضای شرکت کنندگان و مدیران عامل مؤسسات قرآنی صادر کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب شکوهمند اسلامی که با الهام از مفاهیم آیات قرآن‌کریم و درس‌های بی‌بدیل نهضت عاشورای حسینی سال ۶۱ هجری، با درهم کوبیدن کاخ پوشالی طاغوت زمان و قدرت دروغین استکبار، به پیروزی رسیده است، علی رغم ایجاد موانع دشمنان و خود فروختگان در مسیر رشد و پویایی خود، دستاوردهای چشمگیری را به دست آورده و به موازات آن در بیداری اسلامی منطقه نقش ارزنده‌ای را در معادلات جهانی بر عهده دارد.

یکی از این دستاوردها، احیای آموزه‌های قرآن‌کریم و تربیت هزاران استاد، مفسر، حافظ و قاری قرآن کریم و همچنین اعزام مبلغین قرآنی به دیگر کشورها و ترویج این دستاورد تأثیرگذار در رشد و تعالی معنوی آحاد مردم و جامعه بوده‌است.

بر اساس تحلیل اکثریت قاطع کارشناسان، یکی از نهادهایی که در این توفیق نقش محوری داشته است، تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردم جهت مدیریت واحد این مؤسسات، تشکیل هسته اتحادیه قرآنی بوده‌است که مأموریت اتحادیه قرآنی که در حال حاضر با توجه به تعدد مؤسسات در قالب اتحادیه کشوری و اتحادیه‌های استانی ایفای نقش می‌کند، نظارت بر عملکرد مؤسسات و به عنوان بازوهای توانمند دستگاه‌های ناظر حاکمیتی و دولتی و کاهش تصدی‌گری آنان اجرای وظایف محوله در بخش مردمی است.

الحمدلله و المنه در سایه همدلی دستگاه‌های قرآنی و حاکمیتی و حضور هوشمندانه آحاد مردم قدرشناس و بصیر، تشکیل دولت محترم انقلابی و جهادی است که با شعار احیای نقش مردمی که مکرر ایفای نقش آن مورد تأکید رهبری معزز انقلاب قرارگرفته است پای به عرصه سازندگی و خوداتکایی ایران اسلامی گذاشته است، بارقه‌های امید در این نهاد مردمی دمیده است.

از این رو ما شرکت کنندگان در دومین نشست مشترک اتحادیه کشوری (اعضای هیأت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی) به موازات آرزوی توفیقات روزافزون برای دولت محترم و حمایت از اهداف و برنامه‌های تبیین شده و در عین اعلام آمادگی خود در جهت هرگونه همکاری و اجرای مأموریت‌های محوله در تمامی زمینه‌های قرآنی، از جناب رئیس‌جمهور مردمی، انقلابی و جهادی و وزرای محترم و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌نماییم.

۱- نسبت به حمایت قانونی از مأموریت‌های اتحادیه قرآنی کشوری و استان‌ها و به تبع آن مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی و پیش بینی ردیف بودجه‌هایی در قالب برنامه‌های قرآنی مردمی اقدام عاجل را مبذول فرمایند.

۲- با توجه به شرایط ویژه مؤسسات که اغلب با حداقل هزینه و اعتبارات فعالیت قرآن و عترت خود را انجام می‌دهند و مستند به سوابق موجود، کمترین اعتبارات و بودجه‌های مصوب به این مجموعه اختصاص می‌یابد. در خصوص ایجاد تسهیلات لازم و تهیه سازوکارهای قانونی در قالب معافیت‌های مالیاتی، حذف سهم بیمه‌ای کارفرما از مؤسسات قرآنی که ۹۹ درصد آنان، در ردیف کارگاه‌های زیان‌ده محسوب و غالباً با تبرعات مردمی اداره می‌شوند و عضویت در صندوق حمایت از فعالان قرآنی و در عین حال استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه‌های ذیربط، به ویژه مکان آنان جهت استقرار مؤسسات و اتحادیه اقدام مقتضی مبذول دارند.

۳- از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طور مشخص بویژه دبیر محترم این شورای انقلابی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عاملی انتظار داریم تا در راستای صدور فرآیند مجوز تأسیس مؤسسات و خانه‌های قرآن و تمدید آنان و نقش اتحادیه‌های قرآنی چه در قالب کشوری و چه استانی مساعدت لازم را مبذول و به موازات آن نسبت به عضویت رسمی در شورای فرهنگ عمومی استان و کشور از طریق دستگاه‌های ذیربط اقدام شایسته مبذول فرمایید.

۴- با عنایت به اهمیت ارجاع مسئولیت در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نقش کلیدی در حمایت از فعالیت‌های قرآنی مردمی دارند، از وزیر محترم این وزارتخانه مؤثر در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی انتظار می‌رود تا در انتصابات فردی واجد شرایط، مدیر و دارای شاخص‌های قرآنی عنایت ویژه مبذول دارد.

در پایان با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت رهبر عزیز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً شهدای قرآنی، موفقیت دولت عزیز، مجلس انقلابی و تمامی مدیران خدوم را از ایزد منان خواستاریم.

امضا کنندگان:

مرتضی طلایی- رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری

رحیم قربانی- نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری

محمد انجم شعاع- مدیرعامل اتحادیه کشوری

سیدعلی سرسرابی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

حسن محمدی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

الله افتخاری- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

حسین خاکساری- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

مهدی مقامی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

علیرضا شاهسونی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

جواد سعیدی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری

نهضت حورزاده- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری- مدیرعامل اتحادیه استان اردبیل

امیرحجت مرادی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری- مدیرعامل اتحادیه استان گیلان

محمد حسین اسلامی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری- مدیرعامل اتحادیه استان فارس

پیمان سلیمی- عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری- مدیرعامل اتحادیه استان کرمانشاه

محمد الهی- عضو هیئت بازرسین اتحادیه کشوری- مدیرعامل اتحادیه استان خراسان جنوبی

ابراهیم عبدی- مدیرعامل اتحادیه استان آذربایجان شرقی

حسینعلی جان‌نثاری- مدیرعامل اتحادیه استان اصفهان

فرخ‌لقا پورمختار- مدیرعامل اتحادیه استان البرز

نسرین منصوری- مدیرعامل اتحادیه استان ای الم

محمد ادیب‌نیا – مدیرعامل اتحادیه استان بوشهر

مرضیه خسروی- مدیرعامل اتحادیه استان چهارمحال و بختیاری

حجت مجیدی بیلندی- مدیرعامل اتحادیه استان خراسان رضوی

لیلی شکرانی- مدیرعامل اتحادیه استان خراسان شمالی

سیده مریم موسوی‌زاده- مدیرعامل اتحادیه استان خوزستان

محمد رضایی- مدیرعامل اتحادیه استان زنجان

خانم نادعلی- مدیرعامل اتحادیه استان سمنان

علیرضا سربیشه‌ای- مدیرعامل اتحادیه استان سیستان و بلوچستان

محمد نیکی کهریزی- مدیرعامل اتحادیه استان قزوین

حبیب الله عزیزی- مدیرعامل اتحادیه استان قم

فرید عزت‌پور- مدیرعامل اتحادیه استان کردستان

مصطفی نیک‌ورز- مدیرعامل اتحادیه استان کرمان

سید خدادوست موسوی سادات- مدیرعامل اتحادیه استان کهگیلویه و بویراحمد

محترم قلی‌پور- مدیرعامل اتحادیه استان گلستان

روح الدین بلواسی- مدیرعامل اتحادیه استان لرستان

بهروز کریم‌نژاد سرخی- مدیرعامل اتحادیه استان مازندران

پیمان عین‌القضاتی- مدیرعامل اتحادیه استان مرکزی

عماد ناصری- مدیرعامل اتحادیه استان هرمزگان

هاشم سعیدی شکوه- مدیرعامل اتحادیه استان همدان

حمیدرضا مطهریان- مدیرعامل اتحادیه استان یزد