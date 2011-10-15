پرواز قشم - دبی با 54 ساعت تاخیر انجام شد/ تامین قطعه از تهران دلیل تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 5652 قشم - دبی متعلق به خطوط هوایی فارس ایر که قرار بود ساعت 9 صبح پنجشنبه از فرودگاه قشم به سمت دبی پرواز کند به دلیل نقص فنی و تامین قطعه از تهران لغو شد.

ناصر رجبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران علت تاخیر پرواز قشم - دبی و بلعکس را نقص فنی و نیاز به تامین قطعه از تهران عنوان کرد و افزود: این پرواز پس از دو روز تاخیر ساعت 17 امروز عصر انجام شد.

سرپرست فرودگاه قشم بیان داشت: پرواز دبی - قشم که قرار بود با همین پرواز پنجشنبه انجام شود هم به دنبال این تاخیر از برودگاه دبی انجام نشد.

رجبی در مورد وضعیت مسافران سرگردان در فرودگاه قشم و دبی افزود: مسافران روز پنجشنبه اسکان و پذیرایی رایگان شدند.

وی عنوان کرد: تعدادی از مسافران ساعت 17 عصر به مقصد دبی عزیمت کردند و باقی مسافران با یک پرواز فوق العاده به دبی عازم خواهند شد و مسافران معطل در فرودگاه دبی هم به قشم اعزام خواهند شد.