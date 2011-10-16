تشکیل اولین جلسه شورای استاندارد استان البرز در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای استاندارد البرز در چهارمین روز از هفته استاندارد با حضور استاندار و رئیس شورای استاندارد استان و معاون برنامه ریزی و تدوین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اعضای شورای استاندارد استان عصر شنبه در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز تشکیل شد.

در این جلسه استاندار محترم البرز و رئیس شورای استاندارد استان ضمن تبریک هفته استاندارد سخنانی در ارتباط با استاندارد و نقش آن در زندگی انسان ایراد کردند.

عیسی فرهادی در ادامه سخنانشان با توجه به جمعیت روزافزون جهان ادامه حیات برای بشر را بدون رعایت استانداردها غیر ممکن دانست و مهر استاندارد را به منزله مّهر آرامش، سلامت و آسایش نامید.

رئیس شورای استاندارد استان با توجه به حجم بالای اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به استان البرز اظهار داشتند در صورت عدم رعایت استاندارد در پروژه های عمرانی و شهرسازی و تولیدات صنعتی باعث هدر رفتن اعتبارات خواهد شد.

همچنین استاندار محترم در خصوص اشاعه فرهنگ استاندارد توسط همه اعضای شورای استاندارد استان و روزنامه ها، شوراهای محلی و شهرداریها تاکید نمودند همچنین دستور تحویل سه هزار متر مربع زمین جهت احداث اداره کل استاندارد استان و آزمایشگاههای مرجع، مربوط به مصوبه قبلی شورای استاندارد استان را صادر کردند.



سپس مهندس امامی معاون برنامه ریزی و تدوین سازمان استاندارد ضمن تبریک هفته استاندارد در خصوص نقش استاندارد در جامعه و جایگاه شورای استاندارد استان سخنرانی کرد.



علی سعادتی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز نیز ضمن عرض خیر مقدم و تبریک هفته استاندارد و هفته کاهش اثرات بالایای طبیعی گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در هفته استاندارد و عملکرد اداره کل از ابتدای سال جاری و همچنین برنامه های آتی اداره کل ارائه کرد.



در این جلسه مواردی از قبیل اجرای استانداردهای کالیبراسیون اتوکلاوهای بیمارستانها و مراکز درمانی، کنترل کپسولهای گاز اکسیژن طبی، بازرسی از آسانسورهای نصب شده در ساختمانهای اداری و مراکز درمانی، کنترل عیار فلزات گرانبها (طلا) و باقیمانده سموم دفع آفات نباتی با همکاری دستگاههای اجرایی استان و همچنین اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودرو و تولیدات صنعتی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، استانداری البرز و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز بررسی شد.