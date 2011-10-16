مجموعه انیمیشن قضاوت های حضرت علی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن قضاوت های حضرت علی (علیه السلام) در شش قسمت 15 دقیقه ای به تهیه کنندگی عظیمه دوستمحمدی، ریحانه خیرخواهان و کارگردانی محمدجواد بابایی در صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و تولید می شود.

این مجموعه با هدف آشنایی مخاطب کودک و نوجوان با گوشه ای از زندگی گهر بار حضرت علی (علیه السلام) ساخته می شود که انیمیشن قضاوت های حضرت علی (علیه السلام) با تکنیک دو بعدی رایانه ای مراحل تولید را پشت سر می گذارد.

در این مجموعه سعی شده است ماجرای قضاوت های آن حضرت در قالب داستان هایی جذاب و آموزنده برای مخاطبان، بازآفرینی شود که از مجموع این شش قسمت، کار تولید چهار قسمت با عنوان های مالک و غلام، تقسیم عادلانه، تقسیم عالمانه و طمع به پایان رسیده است.

دو قسمت تولید نشده این مجموعه با عنوان های طراران و دو مادر مراحل پایانی را سپری می کند و تا پایان سال آماده پخش خواهد شد.

این مجموعه به نویسندگی محمد جواد بابایی، طراحی سن فاطمه درخشانی، سمیه حیدریان و کوثر بابایی در حال تولید است که عظیمه دوستمحمدی رنگ، رامین ابوالصدق صدا گذاری و افکت، آمال فلاحی موسیقی و استوری برد و لی اوت و تدوین این مجموعه بر عهده محمد جواد بابایی است.

