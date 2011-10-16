محلات آلوده به مواد مخدر گلستان پاکسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی صبح یکشنبه در جلسه کمیته شورای هماهنگی مقابله با ما مخدر استان، نبود بانک جامع و کامل اطلاعات در خصوص مواد مخدر را از مشکلات این بخش عنوان کرد.

وی گفت: به همین منظور کار تشکیل این بانک در استان به منظور سهولت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح فروشندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و اموال مربوط به آنان به تفکیک هر شهرستان شناسایی و در بانک اطلاعاتی ثبت می شود.

فرمانده انتظامی استان بر راه اندازی فاز اول اردوگاه ترک اعتیاد اختیاری در توسکستان گرگان تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس در ادامه این جلسه گفت: باید با بروز شدن اطلاعات مربوط به اموال قاچاقچیان زمینه انتقال اسناد املاک به سایرین و پولشویی را به حداقل برسانیم.

یزدانی همچنین در این جلسه خواستار ایجاد توافقی بین دادستان های سراسر استان به منظور فراهم شدن امکان حضور در حوزه های فعالیت یکدیگر شد.

نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مواد مخدر استان با حضور ، دادستان های شرق استان، فرمانده نیروی انتظامی و مدیران بهزسیتی و اطلاعات استان در گرگان برگزار شد.