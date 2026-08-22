  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

خوزستان و بصره در مسیر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی

خوزستان و بصره در مسیر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی

خرمشهر- معاون اقتصادی استانداری خوزستان گفت: خوزستان و استان بصره عراق در مسیر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌ نسب الباجی عصر شنبه در نشست بررسی محورهای همکاری مشترک با اتاق بازرگانی خرمشهر و نهادهای اقتصادی استان بصره عراق، بر آمادگی خوزستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این استان تأکید کرد.

وی افزود: استانداری خوزستان با تمام توان در خدمت استان بصره و کشور عراق خواهد بود و این موضوع مورد تأکید استاندار خوزستان است.

معاون اقتصادی استانداری عنوان کرد: امیدواریم با تداوم دیدارها و نشست‌های مشترک، زمینه برای ارتقای سطح تبادلات تجاری میان خوزستان و بصره فراهم شود.

کاظم نسب الباجی توضیح داد: استانداری خوزستان با تمام توان برای توسعه مبادلات اقتصادی میان خوزستان و بصره تلاش خواهد کرد و آماده توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه هستیم.

کد مطلب 6924302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها