خوزستان و بصره در مسیر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌ نسب الباجی عصر شنبه در نشست بررسی محورهای همکاری مشترک با اتاق بازرگانی خرمشهر و نهادهای اقتصادی استان بصره عراق، بر آمادگی خوزستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این استان تأکید کرد.

وی افزود: استانداری خوزستان با تمام توان در خدمت استان بصره و کشور عراق خواهد بود و این موضوع مورد تأکید استاندار خوزستان است.

معاون اقتصادی استانداری عنوان کرد: امیدواریم با تداوم دیدارها و نشست‌های مشترک، زمینه برای ارتقای سطح تبادلات تجاری میان خوزستان و بصره فراهم شود.

کاظم نسب الباجی توضیح داد: استانداری خوزستان با تمام توان برای توسعه مبادلات اقتصادی میان خوزستان و بصره تلاش خواهد کرد و آماده توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه هستیم.