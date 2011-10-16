به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقری در جمع خبرنگاران اعزامی به حج، یکی از اهداف نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت را ارتباط با زائران خارجی، تبادل افکار و دیدگاه‌های حجاج ایرانی و تشریح حج ابراهیمی از دیدگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: در این زمینه ارتباطات ما با بعثه‌ها و حجاج کشورهای دیگر پیش از موسم حج و در زمان برگزاری مراسم برقرار است.

او در ادامه گفت: امسال همایشی با عنوان "منزلت زن" و با حضور سخنران‌های ایرانی و خارجی و با ارائه‌ مقاله‌هایی به زبان‌های مختلف در 27 ذیقعده (سوم آبان‌ماه) در مدینه‌ منوره برگزار می‌شود.

معاون بین‌الملل بعثه‌ مقام معظم رهبری افزود: در این همایش نقش زن در تحولات جهان و منطقه، تعلیم و تربیت و نقش زن در ساختن نیروهای کارآمد برای اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد و تعدادی از زنان نمونه جهان اسلام از سوی بعثه‌ مقام معظم رهبری تجلیل می‌شوند.

باقری از برگزاری همایش قدس با شعار "بازگشت فلسطینیان به سرزمین‌شان" خبر داد و گفت: این همایش نیز چهارم ذیحجه (دهم آبان‌ماه) در مکه مکرمه برگزار خواهد شد که سخنرانهایی از مناطق فلسطین اشغالی نیز در آن حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همایش‌های "تقریب مذاهب اسلامی" و "اهل البیت (ع)" با شرکت علما، اندیشمندان و فرهیختگان کشورهای اسلامی با تاکید بر وحدت امت اسلامی و بررسی مسائل تفرقه‌افکن و همچنین توجه به جایگاه اهل بیت (ع) به عنوان یکی از عوامل وحدت بخش امت اسلامی نیز در مکه برگزار خواهد شد.

باقری با بیان اینکه همایش "ایرانیان زائر خارج از کشور" نیز که به عنوان نخبگان متدین هستند، در مکه‌ مکرمه برگزار می‌شود، افزود: نشست نخبگان جهان اسلام با موضوع "جوانان، آینده‌ آن‌ها و جهان اسلام" و نشست علما و مبلغان کشورهای اسلامی نیز با سخنرانی نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت و با تجلیل از فعالان عرصه‌ تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با بیان این‌که ارتباط با بعثه‌های کشورهای اسلامی، قبل از شروع مراسم حج در قالب سفرهای متقابل شروع شده است، گفت: در زمان برگزاری مراسم نیز این ارتباط‌ ها در قالب دیدار با مسئولان بعثه‌های کشورهای اسلامی ادامه پیدا می‌کند، چون معتقدیم حج جایگاه خوبی برای توجه به جامعه‌ مسلمانان است.

باقری همچنین یادآور شد: مانند سال گذشته در این همایش‌ها موضوع سیل پاکستان، قحطی سومالی که امسال اتفاق افتاده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه مسئله‌ فلسطین نیز به عنوان موضوع اصلی این همایش‌ها و نشست‌ها مطرح است.