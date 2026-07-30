به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از اداره صدور گذرنامه استان همدان از راه‌اندازی پایگاه شبانه‌روزی صدور و چاپ گذرنامه در مسیر تردد زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: با توجه به موقعیت راهبردی همدان به عنوان معبر اصلی زائران ۱۶ استان کشور، این مرکز با هدف جلوگیری از توقف سفر زائرانی که با مشکلاتی نظیر مفقودی، سرقت یا نقص مدارک مواجه می‌شوند، برپا شده است.

وی با تاکید بر اینکه بازگشت زائران به شهرهای مبدأ برای رفع مشکلات گذرنامه‌ای موجب جاماندن آن‌ها از این سفر معنوی می‌شد، افزود: فرماندهی انتظامی استان با استقرار موکب خدماتی شبانه‌روزی فرآیند رفع نقص صدور اولیه و جایگزینی مدارک را در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار داده است.

استاندار همدان با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: برخلاف سال‌های قبل که نبود دستگاه چاپ در محل موجب تاخیر در تحویل مدارک می‌شد، امسال با تامین تجهیزات پیشرفته و دستگاه‌های چاپ در این مرکز تمامی مراحل صدور و تحویل گذرنامه به‌صورت آنی انجام می‌شود.

ملانوری‌شمسی همچنین به ارائه خدمات جانبی نظیر تهیه عکس و پوشش‌های پزشکی در این پایگاه اشاره کرد و گفت: به‌طور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند می‌شوند که این آمار در روزهای اوج تردد به ۱۸۰۰ نفر نیز رسیده است؛ به‌طوری‌که تاکنون بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ فقره گذرنامه در این مرکز صادر و تحویل زائران شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی، خاطرنشان کرد: این پایگاه تا پایان مناسک اربعین به‌صورت بدون وقفه به ارائه خدمت خواهد پرداخت تا زائران عبوری از محورهای مواصلاتی استان همدان برای تامین و تمدید مدارک هویتی خود هیچ‌گونه دغدغه‌ای نداشته باشند.