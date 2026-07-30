وزیر تعاون با خانواده شهید اهل سنت در عسلویه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در این دیدار با تقدیر از خانواده شهدا و ایثارگران اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خانواده شهدا نیز با صبر و استقامت در راستای تقویت آرمان‌های انقلاب اسلامی اهتمام می‌ورزند و شایسته تقدیر هستند.

وی افزود: گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت، امری لازم و ضروری در شرایط کنونی است و جوانان و نوجوانان باید با مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدا و رزمندگان آشنا شوند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افزایش سطح کیفی خدمات‌رسانی به خانواده شهدا مورد تاکید مدیران در دولت وفاق ملی قرار دارد.

شهید عبدالرحمن رحمانی از شهدای کارگر و اهل سنت روستای اخند در شهرستان عسلویه است که در دوران هشت سال دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.