وزیر تعاون با خانواده شهید اهل سنت در عسلویه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در این دیدار با تقدیر از خانواده شهدا و ایثارگران اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون مجاهدتها و فداکاریهای شهدا و ایثارگران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خانواده شهدا نیز با صبر و استقامت در راستای تقویت آرمانهای انقلاب اسلامی اهتمام میورزند و شایسته تقدیر هستند.
وی افزود: گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت، امری لازم و ضروری در شرایط کنونی است و جوانان و نوجوانان باید با مجاهدتها و فداکاریهای شهدا و رزمندگان آشنا شوند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افزایش سطح کیفی خدماترسانی به خانواده شهدا مورد تاکید مدیران در دولت وفاق ملی قرار دارد.
شهید عبدالرحمن رحمانی از شهدای کارگر و اهل سنت روستای اخند در شهرستان عسلویه است که در دوران هشت سال دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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