پروژه راه آهن گرگان - اینچه برون بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدقربانزاده گوگلانی صبح یکشنبه در کارگروه رسیدگی مشکلات این طرح افزود: این طرح در توسعه اقتصادی استان و کشور حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: این طرح باعث ایجاد اشتغال نیز در منطقه خواهد شد و باید اجرایی شود.

در این جلسه که با حضور دهیاران، شوراها و کشاورزان خسارت دیده برگزار شد بر ادامه اجرای پروژه و عدم توقف آن تاکید شد.

این کارگروه ویژه رسیدگی و حل و فصل مشکلات معارضان پروژه احداث راه آهن گرگان – اینچه برون در حوزه شهرستان ترکمن بوده است.



شهرستان بدرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.