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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

گوگلانی:

پروژه راه آهن گرگان - اینچه برون بین المللی است

پروژه راه آهن گرگان - اینچه برون بین المللی است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: فرماندار بندر ترکمن گفت: پروژه احداث راه آهن گرگان – اینچه برون که بخشی از آن در محدوده شهرستان اجرا می شود، پروژه بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدقربانزاده گوگلانی صبح یکشنبه در کارگروه رسیدگی مشکلات این طرح افزود: این طرح در توسعه اقتصادی استان و کشور حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: این طرح باعث ایجاد اشتغال نیز در منطقه خواهد شد و باید اجرایی شود.

در این جلسه که با حضور دهیاران، شوراها و کشاورزان خسارت دیده برگزار شد بر ادامه اجرای پروژه و عدم توقف آن تاکید شد.
 
این کارگروه ویژه رسیدگی و حل و فصل مشکلات معارضان پروژه احداث راه آهن گرگان – اینچه برون در حوزه شهرستان ترکمن بوده است.
 
شهرستان بدرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1434086

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