400 دانش آموز آزادشهر به مناطق عملیاتی اعزام شدند

احمد کوهساریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان بسیجی با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز در راستای سیاستهای آموزش و پرورش در جهت آموزش مطلوبتر درس آمادگی دفاعی در مرحله اول تعداد ۴۰۰ دانش آموز پایه دوم متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این دانش آموزان بمدت ۴ روز از این مناطق بازدید به عمل می آورند.

وی افزود: در مرحله دوم هم که آبانماه صورت می گیرد تعداد۳۷۰ دانش آموز سال دوم متوسطه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

شهرسان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

