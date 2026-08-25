به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، در جریان سفر به قم به دیدار ‌آیت‌الله اعرافی رفت.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این دیدار گزارشی از شرایط کلی کشور، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی دولت چهاردهم ارائه کرد.



آیت‌الله اعرافی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت، برای دولتمردان در مسیر خدمت به مردم آرزوی توفیق کرد.