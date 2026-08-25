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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۳

معاون‌اجرایی رئیس جمهور با آیت‌الله اعرافی دیدار کرد

معاون‌اجرایی رئیس جمهور با آیت‌الله اعرافی دیدار کرد

قم- معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان قم، با آیت‌الله علیرضا اعرافی رییس حوزه های علمیه گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، در جریان سفر به قم به دیدار ‌آیت‌الله اعرافی رفت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این دیدار گزارشی از شرایط کلی کشور، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی دولت چهاردهم ارائه کرد.

آیت‌الله اعرافی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت، برای دولتمردان در مسیر خدمت به مردم آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 6926860

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