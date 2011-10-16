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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

با حضور بادامچیان؛

اهمیت وحدت اصولگرایان در گردهمایی اصناف و بازار تبیین می‌شود

اهمیت وحدت اصولگرایان در گردهمایی اصناف و بازار تبیین می‌شود

رئیس فراکسیون موتلفه مجلس شورای اسلامی برای تبیین اهمیت وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم مقام و رئیس فراکسیون موتلفه در مجلس شورای اسلامی صبح فردا سخنران ویژه گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار است.

بادامچیان قرار است درخصوص آخرین مسائل جاری روز در کشور و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سخنرانی بپردازد.
 
این نشست صبح فردا 25 مهرماه با حضور فعالان سیاسی و اعضاء جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در مسجد امام خمینی(ره) بازار برگزار می شود.
 
جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار از تشکل های عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری است و هر هفته نشست هفتگی خود را با حضور فعالان و چهر های سیاسی اصولگرا در مسجد بازار تهران برگزار می کند.
 
بنابراین گزارش، دومین نشست سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز دوهفته گذشته با حضور برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در تهران برگزار شد.
 
کد مطلب 1434136

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