وقوع 104 فقره آتش سوزی در آمل طی شش ماه امسال

شیرزاد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی در ششماهه نخست سال گذشته، 141فقره بوده که حدود 20 درصد کاهش داشته است.



وی افزود: در این مدت ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل در17مورد عملیات امداد و نجات حضور یافتند و به آسیب دیدگان کمک کردند.



سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل اضافه کرد: در مجموع در ششماهه نخست سال گذشته، 170مورد حریق و حادثه به سازمان آتش نشانی گزارش شد، که این میزان امسال به 121فقره آتش سوزی و حادثه کاهش یافته است.



محمدزاده با اشاره به اینکه در این مدت چهار مورد فوتی گزارش شده است، اضافه کرد: این تعداد فوتی در مدت مشابه پارسال چهار نفر بوده است.



وی اضافه کرد: 31 نفر بر اثرآتش سوزی و حوادثی که ماموران آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل در آن حضور پیدا کردند، مصدوم که 17 نفر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.



سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه کاهش حوادث در ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نتیجه انجام کار فرهنگی بوده افزود: همواره آگاهی رسانی عمومی در پیشگیری از بروز حوادث موثر بوده است.