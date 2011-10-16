چین دومین حریف خود را شکست داد/ سنگاپور باز هم مغلوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا، تیم ملی والیبال دانش آموزی چین دومین بازی خود در این رقابت ها را مقابل سنگاپور انجام داد که در نهایت توانست در سه ست پیاپی این تیم را شکست دهد.

چین ست اول این بازی را با نتیجه 25 بر 15، ست دوم و سوم را نیز با نتایج مشابه 25 بر 12 شکست داد تا در انتظار دیدار سوم خود با ایران باشد.

تیم ملی والیبال دانش آموزی کشورمان در یک فینال زودرس در برابر تیم پرقدرت و حریف اصلی خود چین قرار خواهد گرفت.

بر این اساس تیم کشورمان که در دو بازی گذشته خود دو پیروزی قاطعانه در برابر سنگاپور و مالزی به دست آورده است، در آخرین رقابت دور مقدماتی در برابر اصلی ترین حریف خود در این مسابقات قرار خواهد گرفت.

در طرف دیگر میدان تیم چین قرار دارد که دو دیدار گذشته خود را با 50 درصد توان با پیروزی پشت سر گذاشته و تمام توان تیمی اش را معطوف بازی در برابر ایران کرده است.

این بازی برای تیم والیبال دانش آموزی چین حکم انتقام را نیز دارد؛ زیرا چین در مسابقات جهانی والیبال دانش آموزی در سال 2010 در برابر تیم کشورمان شکست خورد و از رقابتها حذف شد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی بعنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

تیم ایران عصر امروز در مقابل تیم چین مسابقه خواهد داد، بازیهای یک چهارم نهایی این مسابقات روز دوشنبه برگزار می شود.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.