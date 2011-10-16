آذربایجان غربی اندونزی را در هم کوبید/ حضور چهار هزار تماشاگر ارومیه ای در سالن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزی آذربایجان غربی از سد تیم اندونزی با نتیجه سه بر صفر گذشت، در این دیدار که در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار شد، تیم والیبال دانش آموزی آذربایجان غربی در دیداری جذاب و نفس گیر توانست طی سه ست پیاپی و با نتایج 25 بر 20، 25 بر 22، 25 بر 15 تیم اندونزی را در هم بکوبد تا به تنهایی در صدر جدول گروه «ب» مسابقات قرار گیرد.

تیم آذربایجان غربی در ابتدا با ترکیب آرش نعمت زاده، سینا قریب خانی، اکبر عباسی، میلاد عبادی پور، سعید ایمانی و فرامرز ظریف به میدان رفت، در ابتدای بازی این تیم چند پوئن از حریف خود عقب افتاد ولی رفته رفته با تسلط بر بازی توانست این تیم را شکست دهد.

حضور بیش از چهار هزار نفر تماشاگر اورموی که عمدتا از قشر دانش آموز بودند جلوه خاصی به سالن داده بود، این بازی بطور مستقیم از شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی پخش شده و احمدرضا دامغانی به عنوان داور دوم در این مسابقه سوت زد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی بعنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

تیم ایران عصر امروز در مقابل تیم چین مسابقه خواهد داد و تیم آذربایجان غربی بعنوان تیم دوم میزبان مسابقات در مقابل تایلند به میدان خواهد رفت، بازیهای یک چهارم نهایی این مسابقات روز دوشنبه برگزار می شود.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.