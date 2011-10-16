به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران که صبح یکشنبه در محل دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد با بیان اینکه وظیفه هیئت منصفه مطبوعات انصاف و عدل در بررسی تخلفات مطبوعات کشور است، گفت: اگر مطبوعات آزاد در جامعه نباشد خیلی چیزها را از دست خواهیم داد. شرط جامعه رشد یافته مطبوعات آزاد است که البته باید این قلم با تقوا و عفاف و صداقت و انصاف توام باشد.

وی افزود: مطبوعات آزاد و رشد یافته نقش مهمی در هدایت افکار عمومی دارد که بایدها و نبایدها هم باید رعایت شود.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه نقدپذیری به نفع مسئولان نظام است، گفت: اطلاع رسانی شفاف و صادقانه می تواند به مدیران و مسئولان کمک کند و باید مسئولان نظام از آن استقبال کنند.

وی با بیان اینکه نمی شود ماشینی را دست راننده ای مست داد، گفت: افکار عمومی از قلم ها و رسانه های متعهد سخن می شنوند و احساس می کنند که آنها در نقش هدایت و اصلاح گری تلاش می کنند. پس باید سکان این رسانه ها در دست افرادی صالح باشد.

به گفته معاون اول قوه قضائیه، نخست نظارت خود رسانه ها بر مطالب، دوم نظارت عمومی و همگانی، سوم نظارت های نهادینه شده مانند هیئت نظارت بر مطبوعات و در مرحله آخر دادگاهها هستند که وارد می شوند و متخلفان را مجازات می کنند.

وی گفت: قانونگذار معتقد است با تمام استقلالی که قاضی دارد ولی افکار عمومی هم باید در بخش نظارت بر مطبوعات سهیم باشند و برای همین هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شده است. البته این را هم باید متذکر شد که برخورد با متخلف در عرصه مطبوعات نشان دهنده فضای سالم در عرصه رسانه ای است.

رئیسی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت آقای خاوری چگونه است، گفت: اگر ایران بخواهد از پلیس بین الملل برای برگرداندن مدیرعامل اسبق بانک ملی استفاده کند مانعی ندارد ولی به گفته سخنگوی دستگاه قضا به صلاح خاوری است که بازگردد.