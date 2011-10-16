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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

کبیری:

اقدامات کنترلی و نظارتی بر بازار تخم مرغ در قزوین تشدید می شود

اقدامات کنترلی و نظارتی بر بازار تخم مرغ در قزوین تشدید می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قزوین از تشدید نظارت بازرسان و اقدامات کنترلی بر بازار تخم مرغ در سطح استان خبر داد.

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ در ۱۵ روز گذشته طبق تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار، بازرسی اصناف، اقدامات کنترلی و تشدید بازرسی و نظارت بر انبارها و محل‌ های نگهداری و عرضه تخم ‌مرغ در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی با بیان اینکه با هر گونه احتکار، عدم عرضه و گران فروشی برخورد خواهد شد افزود: تمامی واحد های فروشنده تخم مرغ اعم از خرده فروش و کلی فروش موظفند هنگام فروش فاکتور صادر کرده و همچنین قیمت خود را در محل مناسب و در معرض دید خریداران نصب کنند.
 
کبیری تصریح کرد: سقف قیمت تخم ‌مرغ مارکدار بسته ‌بندی شده به ازای هر کیلوگرم برای مصرف‌ کننده ۲۷ هزار و ۵۰۰ ریال و تخم ‌مرغ معمولی برای مصرف‌ کننده به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال اعلام شده است.
 
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قزوین یادآور شد: قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغ داری ۲۳ هزار و ۵۰۰ ریال است.
 
وی بیان کرد: بازرسی از محل‌ های عرضه تخم‌ مرغ به طور روزانه و هفتگی انجام خواهد شد و با هرگونه تخلف به شدت برخورد و در عین حال تخلفات با هماهنگی سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی رسیدگی می ‌شود.
 
کبیری عنوان کرد: با مراکز پخش تخم مرغ و واحدهای صنفی مرتبط که هزینه بیشتری از قیمت های اعلام شده از مصرف کننده اخذ کنند برخورد قانونی می شود و علاوه بر جریمه به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
 
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قزوین در ادامه از تشکیل پرونده تخلف برای ۲۲ واحد عرضه کننده تخم مرغ در سطح شهر قزوین خبر داد و افزود: این متخلفین توسط بازرسان این سازمان جریمه نقدی شده و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی استان معرفی خواهند شد.
 
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا چند روز آینده با اقدامات انجام شده قیمت تخم مرغ کاهش یافته و به قیمت متعادلی برسد.
کبیری اظهارداشت: به یقین اقدامات ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت تا چند روز آینده بازار را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
 
این مسئول اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ موارد را به بازرسی یا به ستاد خبری بازرگانی گزارش دهند.
کد مطلب 1434165

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