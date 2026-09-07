برخورد پژو با نیسان در محور بدره–ایلام یک فوتی برجای گذاشت

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پس از اعلام حادثه، بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه ولیعصر جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: نجاتگران پس از حضور در صحنه، عملیات رهاسازی فرد فوت‌شده را انجام داده و پیکر وی را تحویل عوامل اورژانس دادند تا به مرکز درمانی منتقل شود.

وی با بیان اینکه سرعت عمل نیروهای امدادی در این حادثه، نقش مهمی در کاهش عوارض آن داشته، تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جلو در جاده‌های مواصلاتی، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در پایان با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، خاطرنشان کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند و همواره ایمنی خود و سایر کاربران جاده را در اولویت قرار دهند.