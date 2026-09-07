به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اظهار کرد: این طرح امکان هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم را فراهم کرده و موجب می‌شود آثار پرداخت مالیات در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی برای جامعه ملموس‌تر شود.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت از جمله بخش‌های مورد حمایت این طرح است، افزود: برای تکمیل مرکز بهداشتی شماره ۲ شهرستان نکا مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: احداث مرکز بهداشت روستایی گزنک در شهرستان آمل نیز از دیگر پروژه‌های حوزه سلامت است که ۴۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات‌های نشان‌دار برای آن اختصاص یافته است.

سلطانی توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی را یکی از نیازهای مهم مناطق مختلف استان دانست و گفت: هدایت منابع مالیاتی به این بخش می‌تواند به ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و بهبود شاخص‌های بهداشتی کمک کند.

اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال برای بهسازی راه‌های آمل و تنکابن

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حوزه راه اشاره کرد و گفت: برای بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های اصلی و فرعی شهرستان آمل ۸۰ میلیارد ریال و برای پروژه‌های مشابه در شهرستان تنکابن نیز ۸۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران افزود: بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی علاوه بر افزایش ایمنی تردد، می‌تواند در تسهیل جابه‌جایی شهروندان، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان مؤثر باشد.

سلطانی با بیان اینکه انتخاب پروژه‌های ملموس و مورد نیاز مردم از اهداف این طرح است، تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌توانند اثر بخشی از منابع پرداختی خود را در پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار مشاهده کنند.

حمایت مالیاتی از طرح‌های تأمین آب در نوشهر و سوادکوه

وی همچنین از اختصاص اعتبارات مالیات‌های نشان‌دار به پروژه‌های تأمین آب شرب در مازندران خبر داد و گفت: پروژه تأمین آب شرب شهرستان نوشهر با ۹۰ میلیارد ریال و طرح تأمین آب شرب گلناب‌دره شامل تصفیه‌خانه دراسله در شهرستان سوادکوه با ۵۸ میلیارد ریال اعتبار در فهرست طرح‌های منتخب قرار گرفته‌اند.

سلطانی تأمین آب پایدار را از نیازهای اساسی استان برشمرد و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی می‌تواند در ارتقای رفاه عمومی، بهبود کیفیت زندگی و تقویت خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تأکید بر آثار اجتماعی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خاطرنشان کرد: هدایت منابع مالیاتی به پروژه‌های مشخص، علاوه بر کمک به تأمین نیازهای زیرساختی استان، شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.

وی در پایان گفت: مالیات پرداختی مؤدیان زمانی که به شکل هدفمند در پروژه‌های مورد نیاز جامعه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزاری برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی تبدیل شود و مردم نیز آثار این مشارکت را در اجرای پروژه‌های مختلف مشاهده کنند.