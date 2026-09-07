سرنگونی ۴ پهپاد عربستان در یمن طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: به لطف خداوند، نیروهای مسلح یمن توانستند که یک پهپاد مسلح جاسوسی از نوع« CH۴ » وابسته به دشمن سعودی را در هنگام انجام ماموریت خصمانه دقایقی قبل بر فراز استان الجوف سرنگون کنند.

وی افزود: این پهپاد دومین پهپاد ساقط شده طی ۱۲ ساعت گذشته و چهارمین پهپاد طی ۲۴ ساعت گذشته محسوب می شود که با سلاح مناسب سرنگون شد.

گفتنی است که پیش از این نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: به لطف خداوند، نیروهای مسلح یمن توانست یک پهپاد جاسوسی «وینگ لونگ ۲» وابسته به دشمن سعودی را سرنگون کند. این پهپاد صبح روز دوشنبه درحال انجام عملیات خصمانه در آسمان استان البیضاء بود که با سلاح مناسب هدف قرار گرفت. این سومین پهپادی است که نیروهای مسلح یمن طی ۲۴ ساعت گذشته سرنگون کردند.

پیش از این منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن یک فروند پهپاد دیگر عربستان از نوع CH۴ را سرنگون کرده‌اند.

نیروهای مسلح یمن بامداد امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پهپاد هنگام اقدام خصمانه در حریم هوایی منطقه خب و الشعف استان الجوف با سلاح مناسب سرنگون شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه نیز از سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان استان تعز خبر داده بود.