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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

دستگیری ۳ نفر از عاملان همکاری با گروه‌های ضدانقلاب در شادگان

دستگیری ۳ نفر از عاملان همکاری با گروه‌های ضدانقلاب در شادگان

شادگان - فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان تشویش اذهان عمومی، ارتباط و همکاری با گروه‌های معاند و ضدانقلاب در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله عشیری اظهار کرد: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی، تضعیف روحیه مردم و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، هویت عاملان این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، افراد مورد نظر در اقدامی ضربتی توسط پلیس اطلاعات و کلانتری ۱۱ شادگان دستگیر شدند.

سرهنگ عشیری بیان کرد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی و برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت تبلیغی همسو با اهداف دشمنان ملت ایران، بر لزوم هوشیاری در مقابل عملیات‌های گسترده و هجمه روانی دشمنان در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی تأکید کرد.

کد مطلب 6940466

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