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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

جریمه ۹۵ میلیاردی واحدهای متخلف صنفی لرستان

جریمه ۹۵ میلیاردی واحدهای متخلف صنفی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۹۵ میلیاردتومانی واحدهای متخلف صنفی در این استان طی پنج‌ماهه امسال خبر داد.

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون، در تعزیرات حکومتی لرستان بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مجموع وصولی جرایم تعزیرات حکومتی در استان ۹۵ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: اخیراً با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، در استان فعال شده است. ریاست این قرارگاه استاندار و دبیری آن هم بر عهده تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: هدف این قرارگاه این بوده که بازرسی‌ها و اقدامات تنبیهی که نسبت به متخلفان انجام می‌گیرد، در دید و منظر مردم باشد، اولویت ما این است که علاوه بر جزای نقدی، پلمب واحدهای پر تخلف را در سرلوحه کار خودمان در تعزیرات حکومتی داشته باشیم.

کد مطلب 6940460

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