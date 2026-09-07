آغاز عملیات آسفالت محور گردشگری «تنگه شیرز» کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در تداوم اقدامات جهادی و باهدف ارتقای زیرساخت‌های مواصلاتی و توسعه صنعت گردشگری، عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت محور استراتژیک و توریستی «تنگه شیرز» در شهرستان کوهدشت رسماً آغاز شد.

وی گفت: این پروژه مهم عمرانی با پیگیری‌های مستمر فرمانداری و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، وارد فاز اجرایی شده است.

فرماندار کوهدشت، افزود: عملیات آسفالت‌ریزی این محور با نظارت و همت عوامل فنی و اجرایی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کوهدشت در حال انجام است.

ناصری، تصریح کرد: تکمیل و بهسازی این مسیر، نقش کلیدی در تسهیل عبورومرور، افزایش ایمنی تردد اهالی دهستان کوهدشت شمالی و ارائه خدمات شایسته‌تر به گردشگران و طبیعت دوستان از سراسر کشور خواهد داشت.