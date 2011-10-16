اتمام پروژه های عمرانی گردشگری منطقه آزاد ارس با 800 میلیون اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل نجف زاده با بیان اینکه برای اتمام پروژه کلیسای سنت استپانوس 200 میلیون ریال هزینه شده، اظهار داشت: با تکمیل این پروژه داربست های کلیسا برای همیشه از محوطه آن برداشته خواهد شد.

به گفته نجف زاده، این بنا به دلیل قدمت تاریخی و اهمیت آن برای ارامنه و زیبایی فضای بنا مورد علاقه عکاسان و هنرمندان داخلی و خارجی است که با حذف داربست های مرمتکاری زیبایی آن دوچندان خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس افزود: همچنین عملیات بهسازی و ساخت جاده دسترسی به منطقه گردشگری کیامکی و ژئوسایت پرمین تریاس در دست انجام است و تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

نجف زاده هدف از ساخت این جاده را ساماندهی و هدایت سیل گردشگران طبیعت گرد ورودی به منطقه آزاد ارس عنوان کرد و گفت: ژئوسایت های کیامکی و پرمین تریاس به جهت برخورداری از آب و هوای مناسب و فضای سبز کم‌نظیر و همچنین ظرفیت پذیرش گردشگر همواره مورد استقبال گردشگران و اهالی منطقه بوده است.

این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: ایجاد و بهسازی جاده مناسب به این مناطق باعث دسترسی راحت و افزایش مدت ماندگاری گردشگران در این مناطق خواهد شد.

گفتنی است، پروژه ایجاد و بهسازی جاده دسترسی به ژئوسایت کیامکی و پرمین تریاس با اعتبار بالغ بر 600 میلیون ریال در حال تکمیل می باشد.

کلیسای سنت استپانوس با ویژگی‌های معماری و تزیینی یکی از زیباترین و مشهورترین کلیساهای ارمنیان در جهان است و در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.