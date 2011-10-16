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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

تحویل پور در گفتگو با مهر:

زیر گذر شهدای غزه اصفهان به نقش برجسته مزین می شود

زیر گذر شهدای غزه اصفهان به نقش برجسته مزین می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر:  معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: زیر گذر شهدای غزه اصفهان که جنبه بین المللی دارد به نقش های برجسته بر روی دو طرف بدنه این زیرگذر مزین می شود.

حبیب الله تحویل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با برنامه های شهرداری برای بزرگداشت روز حماسه ایثار اصفهان اظهار داشت: برای برگزاری و نهادینه کردن روز 25 آبان ماه که به عنوان روز حماسه ایثار اصفهان نامگذاری شده شهرداری اصفهان برنامه های ویژه ای را به اجرا می گذارد.

وی افزود: در نظر داریم فضاسازی زیبایی برای میدان 25 ابان انجام دهیم و از این میدان تا خیابان شهدا را برای برگزاری گرامیداشت این روز آذین بندی کنیم.

معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان یادآور شد: به روزنامه اصفهان زیبا نیز ماموریت داده شده تا برای گرامیداشت روز حماسه ایثار اصفهان ویژه نامه ای را تهیه کند.

وی اضافه کرد: همچنین بزرگراه شهید آقا بابایی که به عنوان رینگ سرداران شهید است را با فضای سبز و بدنه سازی با تصویر های برجسته تزیین می کنیم.

تحویل پور از برگزاری کنفرانس مقاومت اسلامی در روز های سه و چهار آذرماه امسال در اصفهان خبر داد و افزود: 350 مهمان داخلی و خارجی در این همایش حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: به همین منظور زیرگذر شهدای غزه را که جنبه بین المللی دارد به نقش های برجسته بر روی دو طرف بدنه این زیرگذر مزین می کنیم.

کد مطلب 1434359

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