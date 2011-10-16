توضیح اپراتور وایمکس مبین نت در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین نت در پی حاشیه نگاری خبرگزاری مهر از یک همایش در تاریخ 17 مهرماه در شهرستان خوی با عنوان "اینترنت پرسرعت، آرزویی که در شهرستانها برآورده نمی شود" جهت استحضار توضیحاتی ارائه کرده است که عینا در ذیل می آید:

اینترنت پرسرعت ، آرزویی که در خوی برآورده بود

دسترسی به اینترنت ، حتی از نوع پرسرعت آن برای مردم شهرستان خوی آرزو نیست بلکه به همت شرکت ارتباطات مبین نت ، شبکه سراسری وایمکس مبین نت در اختیار مردم این شهر است.

خبرنگار محترم خبرگزاری مهر همان روزها که شما میهمان مردم میهمان نواز خوی بودید و فرهنگ و ادب این مرز و بوم را از زبان حضرت مولانا می شنیدید و عرفان و شعر و مرید و مراد را در رسانه خود روایت می کردید، شبکه وایمکس مبین نت در فضای سالن همایش در دسترس شما بود. اگر و تنها اگر مسئولان فرهنگی شهرستان خوی ، یاری ما را طلب می کردند.

آری همکار گرامی، وقت آن رسیده است که اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی در تمام سطح کشور در دسترس کاربران باشد و شرکت ارتباطات مبین نت این روز را به بسیاری از شهرهای کشور در آینده ای نزدیک نوید می دهد.

اینک بسیاری از شهرهای کشور به شبکه وایمکس سراسری مبین نت متصل شده اند و شهر خوی، یکی از این بسیار است.