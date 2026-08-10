هیئت فاطمی شفت در دهه دوم فعالیت؛ از آش نذری تا یادواره جوانان آسمانی

سید تقی موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه فعالیت هیئت متوسلین حضرت زهرا (س) اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با توزیع آش نذری به نیت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز کردیم. در آخرین مرحله از این طرح، بیش از ۳۰۰ دیگ آش به وزن تقریبی ۸۰ تن میان مردم توزیع شد که با مشارکت گسترده خانوادهها و مردم شهرستان همراه بود.
وی افزود: در ایام ماه رمضان و همزمان با آغاز جنگ، با برپایی چادر و داربست در محل هیئت، هر شب غذای گرم برای ۵۰۰ نفر از روزهداران و مسافران تهیه و توزیع شد. همچنین با هماهنگی با اصناف و مغازهداران، مسافران و مهمانان خارج از استان به محل پخش افطاری هدایت میشدند که این اقدام با استقبال خوبی روبهرو شد.
طرح «فرزندان آسمانی»؛ گرامیداشت یاد جوانان درگذشته
رئیس هیئت متوسلین حضرت فاطمه زهرا (س) شفت با اشاره به ابتکار جدید این هیئت، گفت: امسال تصمیم گرفتیم همزمان با ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص)، مراسمی با عنوان «فرزندان آسمانی» برگزار کنیم. در این مراسم، از خانوادههای جوانانی که در سالهای اخیر در شهرستان شفت درگذشتهاند، تجلیل و یاد آنان گرامی داشته میشود.
وی تصریح کرد: اسامی جمع آوریشده تاکنون به حدود ۴۰۰ نفر رسیده و پیشبینی میشود با اطلاعرسانی بیشتر، این آمار افزایش یابد. از خانوادههایی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، دعوت میکنیم در روزهای باقی مانده با مراجعه به هیئت، اسامی عزیزان خود را ثبت کنند تا در این مراسم باشکوه از آنان یاد شود.
اجرای مراسم شلهزرد و فعالیتهای فرهنگی
موسویان با اشاره به جزئیات مراسم پیشرو، خاطرنشان کرد: در روز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسمی با پخت ۵ دیگ شلهزرد و توزیع میان مردم برگزار خواهد شد. همچنین در کنار این برنامه، اقدامات فرهنگی از جمله پخش جزوه «فروغ ولایت» و اهدای کارتهای هدیه به ۱۱۰ نفر از فعالان این عرصه انجام شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این مراسم، فراتر از یک اقدام غذایی، ایجاد فضایی برای همدلی و یادآوری ارزشهای دینی و انسانی است. امیدواریم این حرکت، زمینهساز همافزایی بیشتر میان مردم و نهادهای مذهبی در سطح شهرستان شود.
دعوت از عموم برای مشارکت در طرح
رئیس هیئت متوسلین حضرت فاطمه زهرا (س) شفت در پایان با قدردانی از همراهی مردم و خانوادههای داغدار، خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان درخواست میکنیم اگر در میان بستگان و آشنایان خود، جوانانی زیر ۳۵ سال که در سالهای اخیر در شهرستان درگذشتهاند را میشناسند، برای ثبت نام و حضور در این مراسم، با هیئت تماس بگیرند تا بتوانیم یاد و خاطره همه این عزیزان را گرامی بداریم. این مراسم فردا سهشنبه راس ساعت ۲۲ همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در محل هیئت برگزار خواهد شد.
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