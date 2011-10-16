  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

اعتیاد اینترنتی در برنامه "صفر و یک" بررسی می‌شود

اعتیاد اینترنتی در برنامه "صفر و یک" بررسی می‌شود

برنامه زنده "صفر و یک" موضوع اعتیاد اینترتی را با حضور کارشناس و روانشناس مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یوسفی تهیه‌کننده برنامه "صفر و یک" با بیان اینکه "صفر و یک‌"، یک برنامه فنی و تخصصی است، افزود:‌ دنیای رایانه یک دنیای متنوع است‌، دنیایی است که جامعه امروز ما باید با آن رو به رو شده و آماده شود برای مواجهه با دنیای فردا‌. 

وی با بیان اینکه در "صفر و یک" هر روز به یک آموزش خاص پرداخته می‌شود،اظهار داشت: موضوع اعتیاد اینترنتی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان به یک مشکل تبدیل شده است که ما سعی کردیم موضوع اعتیاد اینترنتی را با حضور دکتر ناجی روانشناس و کیوان نقره کار کارشناس برنامه مورد بحث و بررسی و آسیب شناسی قرار دهیم.

برنامه‌ آموزشی "صفر و یک" کاری به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید یوسفی هر شب ساعت 18 با موضوع‌های آموزشی روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

کد مطلب 1434382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها