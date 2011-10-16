به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یوسفی تهیه‌کننده برنامه "صفر و یک" با بیان اینکه "صفر و یک‌"، یک برنامه فنی و تخصصی است، افزود:‌ دنیای رایانه یک دنیای متنوع است‌، دنیایی است که جامعه امروز ما باید با آن رو به رو شده و آماده شود برای مواجهه با دنیای فردا‌.

وی با بیان اینکه در "صفر و یک" هر روز به یک آموزش خاص پرداخته می‌شود،اظهار داشت: موضوع اعتیاد اینترنتی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان به یک مشکل تبدیل شده است که ما سعی کردیم موضوع اعتیاد اینترنتی را با حضور دکتر ناجی روانشناس و کیوان نقره کار کارشناس برنامه مورد بحث و بررسی و آسیب شناسی قرار دهیم.

برنامه‌ آموزشی "صفر و یک" کاری به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید یوسفی هر شب ساعت 18 با موضوع‌های آموزشی روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.