به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه ، صبح امروز، شنبه ۷ شهریورماه در برنامه «صبح ایرانی» با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، دانش‌آموزان و معلمان شهید، درباره وضعیت امتحانات و فرایند اعلام نتایج، اظهار کرد: شرایط امسال متفاوت و خاص بود و با توجه به تلاش مضاعف دانش‌آموزان، نتایج اولیه‌ای که تاکنون دریافت شده، در مجموع مشابه سال‌های گذشته بوده است.

وی افزود: پس از طی فرایند ثبت اعتراضات دانش‌آموزان، تحلیل دقیق‌تر نتایج از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش انجام و اطلاعات تکمیلی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به شرایط ویژه سال تحصیلی گذشته، اظهار کرد: سال گذشته آموزش و پرورش با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی‌ها، تعطیلی‌ها و شرایط ناشی از جنگ مواجه بود و تلاش کردیم با استفاده از تجربه‌ای که نظام آموزشی کشور در دوران کرونا به دست آورده بود، انعطاف لازم را برای استمرار خدمات آموزشی و تربیتی ایجاد کنیم.

آذرکیش ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای شرایط مختلف، سناریوهای آموزشی را در سه وضعیت سفید، زرد و قرمز طراحی کرد و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها در شورای عالی آموزش و پرورش، توانستیم فرایند آموزش را تقریباً بدون وقفه و تا پایان سال تحصیلی استمرار دهیم.

وی با بیان این که آموزش در این دوره از سه مسیر دنبال شد، گفت: آموزش غیرحضوری و از طریق فضای مجازی، مدرسه تلویزیونی ایران و همچنین درسنامه‌ها و محتوای آموزشی آفلاین، سه مسیر اصلی استمرار آموزش بودند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش معلمان، مدیران مدارس و همراهی خانواده‌ها، افزود: در این مدت زیرساخت‌های فناوری وزارت آموزش و پرورش نیز تقویت شد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از ۱۰۰ سرور به زیرساخت‌های فناوری اضافه و زیرساخت‌های «شاد» تقویت شد.

آذرکیش در ادامه برگزاری منظم امتحانات نهایی و ارزشیابی پایانی را از دیگر اقدامات مهم سال گذشته دانست و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی، امتحانات در زمان پیش‌بینی‌شده برگزار و فرایند اعلام و ثبت نتایج نیز نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت بهتری انجام شد.

وی درباره مهم‌ترین برنامه‌های حوزه آموزش متوسطه در یک سال گذشته، اظهار کرد: تلاش ما این بوده است که مدرسه را به نیازهای واقعی آینده دانش‌آموزان نزدیک کنیم؛ این موضوع از روش‌های تدریس و کلاس درس تا آموزش هوش مصنوعی، توسعه آموزش‌های مهارتی، هنرستان‌ها و شیوه‌های سنجش را دربرمی‌گیرد.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به اجرای طرح آموزش هوش مصنوعی در مدارس کشور، گفت: تاکنون بیش از ۴ میلیون دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند و هفته گذشته نیز جشن این طرح با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

آذرکیش تأکید کرد: این برنامه با اولویت مدارس مناطق محروم و کمتر برخوردار در سراسر کشور اجرا شده است و از این منظر، اقدامی کم‌نظیر در سطح جهانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب یکی از طرح‌های مرتبط با آموزش مهارت‌های نوین دانش‌آموزی در اجلاس جهانی WSIS ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از پنج طرح برگزیده دنیا، گفت: هدف ما از آموزش هوش مصنوعی صرفاً این نیست که دانش‌آموزان مصرف‌کننده فناوری باشند؛ بلکه باید بتوانند از این ابزارها به‌درستی استفاده کنند، سؤال مناسب بپرسند، تحلیل کنند و در آینده به تولیدکنندگان فناوری تبدیل شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین از آموزش بیش از ۲۶۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و افزود: هدف این آموزش‌ها، ارتقای سواد عمومی هوش مصنوعی معلمان، استفاده از ابزارهای هوشمند به‌عنوان دستیار آموزشی و توانمندسازی معلمان برای هدایت دانش‌آموزان در مسیر یادگیری و تولید فناوری‌های آینده است.