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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

مجلس مصوب کرد:

اخراج نمایندگان از کمیسیون‌های مجلس در صورت غیبت زیاد

اخراج نمایندگان از کمیسیون‌های مجلس در صورت غیبت زیاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون‌های خاص در سال 30 ساعت غیبت داشته باشند تداوم عضویت آنها منوط به موافقت اکثریت اعضای کمیسیون است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 57 قانون آیین نامه داخلی مقرر کردند چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون های خاص در سال 30 ساعت غیبت اعم از موجه و غیر موجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای آن کمیسیون خاص است. این رای گیری با ورقه انجام می شود.

کد مطلب 1434442

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