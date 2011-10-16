به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 57 قانون آیین نامه داخلی مقرر کردند چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون های خاص در سال 30 ساعت غیبت اعم از موجه و غیر موجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای آن کمیسیون خاص است. این رای گیری با ورقه انجام می شود.