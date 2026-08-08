به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفدهم مرداد و روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران به عنوان چشم‌بینای جامعه، نقشی فراتر از یک شغل دارند و مسئولیت خطیر آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری را بر دوش می‌کشند.

وی با تأکید بر اینکه نقد باید سازنده و مبتنی بر واقعیت باشد، افزود: رسانه‌ها می‌توانند با ارائه بازخوردهای مردمی، مدیران اجرایی را در تصمیم‌ گیری‌های به‌موقع یاری کنند چرا که تعامل دوسویه اصحاب رسانه و دستگاه‌های اجرایی، رمز موفقیت در خدمت‌رسانی مطلوب است.

گلشن در ادامه خواستار همراهی خبرنگاران در ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های گردشگری لنگرود شد و گفت: تکرار مطالبات مردم توسط رسانه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز جذب اعتبارات ملی و رونق اقتصاد محلی شود؛ موضوعی که در گرو هم‌کلامی و هم‌سویی مدیران و خبرنگاران است.

وی در پایان با قدردانی از زحمات خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد: با انعکاس دقیق و بی‌طرفانه رویدادها، می توان گام‌های مؤثری در جهت رفع موانع توسعه شهرستان برداشت و نیز حال خوب مردم به عنوان هدف نهایی همه مسئولان و فعالان رسانه، محقق گردد.