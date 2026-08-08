آمادگی کامل خراسان رضوی برای تأمین کالاهای اساسی دهه آخر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم و برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر و تدارک میزبانی از خیل عظیم زائرین و عزاداران راجع به ابعاد مختلف تأمین کالاهای اساسی، نحوه توزیع سهمیه‌ها و چالش‌های نظارتی بر بازار آرد و نان استان اظهار کرد: هیچ‌گونه نگرانی در تأمین اقلامی چون مرغ، برنج، روغن، شکر و گوشت قرمز، نحوه توزیع آرد سهمیه‌ای وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچ دغدغه‌ای برای تأمین سفره زائران و مجاوران در دهه پایانی صفر وجود ندارد، افزود: خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی شامل مرغ، برنج، روغن، شکر و گوشت قرمز هیچ مشکل و نگرانی وجود ندارد و این اقلام به میزان مورد نیاز استان ذخیره شده است. هر میزانی که فرمانداران محترم و رؤسای جهاد کشاورزی در مشهد و سایر شهرستان‌ها درخواست دهند، کالای تنظیم بازار به سرعت تأمین و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ابلاغ سهمیه‌ها به شهرستان‌ها افزود: در تاریخ هفتم مردادماه، سهمیه برنج، روغن و شکر تمامی شهرستان‌ها به فرمانداران و رؤسای جهاد کشاورزی اعلام شده است. از مسئولان شهرستان مشهد و سایر نقاط استان که در مسیر تردد زائران قرار دارند می‌خواهیم نسبت به معرفی مباشر و تحویل سهمیه‌ها اقدام کنند تا زائران در تأمین اقلام اساسی با مشکلی مواجه نشوند.