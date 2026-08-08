به گزارش خبرنگار مهر، امیر الله شمقدری بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم و برنامههای دهه پایانی ماه صفر ضمن اشاره به تجربه موفق سال گذشته در ورود کاروانی اتباع خارجی، این اقدام را در سال جاری نیز با همکاری مجموعه گردشگری و انجمن صنفی آژانسهای مسافرتی تکرار شده دانست و اظهار کرد: در کنار این بخش، اقدامات امنیتی دیگری نیز انجام شده و جامعه اطلاعاتی بهصورت روزانه فعال است؛ ضمن اینکه در سه روز پایانی دهه پایانی سفر نیز اتاقهای وضعیت برای رصد و پیگیری امور مستقر خواهند شد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه هوشمندسازی در حوزه امنیتی بهعنوان یک اولویت جدی دنبال شده است، گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، پایش تصویری مشهد و گلوگاههای ورودی استان با همکاری شهرداری مشهد توسعه یافته و برای نخستین بار، آمار ورود زائران بر اساس دادههای واقعی ثبت و تحلیل میشود؛ بهگونهای که ورودی و خروجیهای مشهد به تفکیک استانها قابل رصد است.
وی با اشاره به برخی پرسشهای تکرارشده زائران در سالهای گذشته، سرویسهای بهداشتی، حمام و پارکینگ را از مهمترین نیازهای میزبانی دانست و افزود: مسئله پارکینگ و چگونگی انتقال مردم به حرم مطهر باید بهصورت جدی دیده شود.
شمقدری با تأکید بر لزوم توجه به زائران پیاده اظهار کرد: زائران در برخی موارد با بیمبالاتی در جادهها تردد میکنند و ممکن است برای خودشان آسیب ایجاد شود؛ از اینرو باید به این بخش بیشتر توجه شود.
معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی رسانهها را یکی از مهمترین ظرفیتها برای انتقال درست مسائل مردم و زائران عنوان کرد و گفت: در روز خبرنگار لازم است بار دیگر بر نقش رسانه و اطلاعرسانی تأکید شود، چراکه رسانهها میتوانند پل ارتباطی مؤثری میان مردم و مسئولان باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع اسکان و هتلها گفت: بسیاری از زائران از امکانات اسکان ارزانقیمت اطلاع ندارند و اگر این موضوع بهدرستی اطلاعرسانی شود، حتماً با استقبال روبهرو خواهد شد؛ بنابراین در حوزه اطلاعرسانی باید فعالتر عمل شود.
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