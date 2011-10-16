آمریکا امروز در اوج ذلت است

گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف با حضور در سومین کنگره 1200 شهید والامقام منطقه 18 که با عنوان "ستارگان جاوید" در مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی و با حضور گسترده شهروندان برگزار شد، گفت: توفیق بزرگی است که از شهدا یاد می کنیم ؛ به تعبیر مقام معظم رهبری یاد شهید و ذکر شهید اجر شهادت دارد .

قالیباف با اشاره به رشادت ها و جان فشانی های شهدای والامقام و رزمندگان غیور ، خاطرنشان کرد : شهدای ما آن هایی هستند که وقتی در میدان مین در حال بازکردن معبری بودند ، اگر تیری به پایشان اصابت می کرد ، حاضر نبودند صدایی از آن ها بلند شود زیرا نمی خواستند دشمن متوجه حضور رزمندگان شود.

وی اضافه کرد : اگر به تاریخ گذشته ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم می بینیم در هر دوره ای هر کشوری به ما هجمه کرد ، بخشی را برد . آن زمان ایران را با قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان می شناختند . اما بعد از انقلاب هنگامی که تمام دنیا در کنار هم قرار گرفتند و به کشورمان حمله کردند ، به برکت نظام ولایی و درک و فهم درست از اسلام و فرهنگ اهل بیت (ع) حتی یک متر از خاک و سرزمین ما جدا نشد ، از این رو دیگر دنیا ما را با قرارداد ننگین ترکمانچای نمی شناسد بلکه به برکت امام (ره) و خون شهدا ما را با "فتح خرمشهر" می شناسند.

قالیباف ادامه داد : اگر امروز در شرایطی که همه منطقه در بحران قرار گرفته ، کشور ما در مخالفت با آمریکا و دشمنان ایستاده و در بستر امنیت زندگی می کنیم این ها به برکت خون شهدای مظلومی است که در دوران دفاع مقدس ریخته شده . امروز امنیتی داریم که کسی جرات تهاجم به کشور را ندارد.

به گفته وی ، دشمن امروز توطئه را طور دیگری طراحی می کند و با محاصره و فشار اقتصادی قصد مقابله با ما را دارد .

قالیباف با اشاره به روزهای سخت جنگ و سرکوفت دشمنان ، گفت : بر ما روزهای سختی گذشت ، حتی روزهایی که ما قطعنامه را پذیرفتیم و حضرت امام (ره) فرمودند " شما با خدا معامله کردید" ، "من جام زهر را سر می کشم" . خیلی ها خوشحال شدند و متلک می گفتند ولی هرگز آن روز را ندیدند که به برکت خون شهدا انقلاب ما کجاها را فتح کرده . مگر ما نمی خواستیم حزب بعث را از بین ببریم و یک نظام اسلامی داشته باشیم ، امروز به برکت خون شهدا و رشادت ها یک حکومت اسلامی شیعی در عراق حاکم است.

به اعتقاد قالیباف اگر دیروز جنگیدن مهمترین وظیفه ما بود ، امروز مهمترین وظیفه ما خدمت صادقانه به مردم و تحقق آرمان های شهداست.