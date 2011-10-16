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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

محموله 27 کانتینری کولر غیر استاندارد از گمرک بوشهر مرجوع شد

محموله 27 کانتینری کولر غیر استاندارد از گمرک بوشهر مرجوع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: محموله 27 کانتینری کولر که قرار بود از گمرک بوشهر وارد کشور شود به دلیل غیراستاندارد بودن به کشور مبدا مرجوع شد.

امیرحسین محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محموله از حدود چهار هزار کولر دو تکه (اسپلیت) که رده مصرف انرژی بالایی داشتند توسط این اداره در گمرک تائید صلاحیت نشد و برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه داشتن رده مصرف انرژی در چهار کالای کشور باید الزاماً رعایت شود، اظهارداشت: رده انرژی در برخی کالا به ویژه کولرهای دو تکه که موجب افزایش مصرف برق می شود در برخی کولرهای وارداتی رعایت نمی شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور امسال  سه هزار نمونه از کالاهای وارداتی استان مورد آزمون استاندارد قرار گرفت.

محتشم افزود: تعداد آزمونهای صورت گرفته بر روی این کالاها 45 هزار مورد بوده که حدود 120 کالا از استاندارد لازم برخودار نبوده و مرجوع شدند.

کد مطلب 1434553

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