محموله 27 کانتینری کولر غیر استاندارد از گمرک بوشهر مرجوع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: محموله 27 کانتینری کولر که قرار بود از گمرک بوشهر وارد کشور شود به دلیل غیراستاندارد بودن به کشور مبدا مرجوع شد.