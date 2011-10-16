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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

میری در گفتگو با مهر:

نمایشگاه نوآوری بیرجند در تعالی استعدادهای علمی دانشجویان موثر است

نمایشگاه نوآوری بیرجند در تعالی استعدادهای علمی دانشجویان موثر است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند گفت: ایجاد شور و نشاط علمی مستقیم ترین اثر نمایشگاه نو آوری و شکوفایی شرق کشور بر دانشجویان است.

محمدرضا میری در گفتگو با مهر با بیان این که این نمایشگاه کمک شایانی به تولید ثروت از علم می کند، گفت: این نمایشگاه زمینه تبادل تجربه را میان نخبگان استان های خراسان فراهم می کند.

وی افزود: این نمایشگاه حلقه اتصال میان مردم و قشر دانشجو با نخبگان کشور است و می تواند زمینه یک صعود علمی بزرگ را در استان فراهم کند.

رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: گره گشایی از مشکلات کشور وحل بسیاری از بحران ها در گرو برپایی این نمایشگاه ها است.

میری با بیان این که بازدید نمایشگاه تاثیر عمده ای بر ایجاد انگیزه و خود باوری در افراد دارد، بیان کرد: جوانان استان باید بدانند در عرصه علم و فناوری عرصه های مختلفی برای فعالیت وجود دارد.

وی یادآورشد: افزایش روحیه تفکر، ایجاد روحیه شور و نشاط علمی در استان و معرفی چهره های شاخص علمی از مهم ترین ویژگی های نمایشگاه شکوفایی و نوآوری بود.

کد مطلب 1434583

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