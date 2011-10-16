نمایشگاه نوآوری بیرجند در تعالی استعدادهای علمی دانشجویان موثر است

محمدرضا میری در گفتگو با مهر با بیان این که این نمایشگاه کمک شایانی به تولید ثروت از علم می کند، گفت: این نمایشگاه زمینه تبادل تجربه را میان نخبگان استان های خراسان فراهم می کند.

وی افزود: این نمایشگاه حلقه اتصال میان مردم و قشر دانشجو با نخبگان کشور است و می تواند زمینه یک صعود علمی بزرگ را در استان فراهم کند.

رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: گره گشایی از مشکلات کشور وحل بسیاری از بحران ها در گرو برپایی این نمایشگاه ها است.

میری با بیان این که بازدید نمایشگاه تاثیر عمده ای بر ایجاد انگیزه و خود باوری در افراد دارد، بیان کرد: جوانان استان باید بدانند در عرصه علم و فناوری عرصه های مختلفی برای فعالیت وجود دارد.

وی یادآورشد: افزایش روحیه تفکر، ایجاد روحیه شور و نشاط علمی در استان و معرفی چهره های شاخص علمی از مهم ترین ویژگی های نمایشگاه شکوفایی و نوآوری بود.