شگفت انگیزی روستای صخره ای کندوان در دنیا بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دینکارپراکاش سریواستاوا در حاشیه بازدید از روستای کندوان، افزود: آذربایجان شرقی با داشتن این روستا صاحب یکی از بی نظیرترین مجموعه های دست ساز بشر در جهان است.

سریواستاوا بیان کرد: نکته جالب توجه کندوان جریان داشتن زندگی روستایی در خانه های صخره ای آن است که موجب متمایز شدن این اثر تاریخی شده است.

وی با اشاره به نقش گردشگری در توسعه هر کشوری گفت: سبک زندگی مردم روستایی یکی از مهمترین وجوه معرفی یک منطقه در سطح جهانی به شمار می رود.

سفیر هند در تهران با اشاره به نقش پر رنگ آداب و رسوم این کشور در جذب گردشگران خارجی، گفت: ایران نیز مانند هندوستان کشوری است که هنوز به آیین و رسم های زندگی شرقی خود پایبند است.

سریواستاوا با اشاره به مشابهت های فرهنگی این دو کشور گفت: روستاهای آذربایجان شرقی نماد کامل جریان آداب و رسوم اقوام کشور ایران به شمار می رود.

گفتنی است، دینکارپراکاش سریواستاوا سفیر هندوستان در سفر خود به آذربایجان شرقی ضمن دیدار با مسئولان سیاسی این استان، ظهر شنبه از روستای تاریخی کندوان بازدید کرد.